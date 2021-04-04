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Снегоход с детьми и взрослыми россиянами провалился под лед озера

Lenta.ru
38 минут назад
На Сахалине под лед озера Тунайча провалился снегоход с лыжами, на нем были взрослые россияне и дети. Об этом сообщает портал ASTV.RU.
Снегоход с детьми и взрослыми провалился под лед озера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, в районе мыса Бауэра. Лед треснул, под водой оказались семь человек: дети 8 и 11 лет, трое мужчин и две женщины.
На место происшествия прибыли спасатели, пострадавших увезли в оздоровительный центр, а одного из них в состоянии комы — в сахалинскую областную больницу.
Ранее в Приморье семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла. Мертвую женщину обнаружили на берегу. Предварительно, она смогла выбраться из тонущего автомобиля, но замерзла. Тела троих детей в возрасте от 7 до 14 лет достали из воды.
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