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Летевший из Токио во Франкфурт самолет экстренно сел в Сибири

Lenta.ru
20 минут назад
Летевший из японской столицы Токио в немецкий Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в Сибири. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.
Летевший из Токио во Франкфурт самолет экстренно сел в Сибири
Фото: ТАССТАСС
Над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. Самолет пришлось сажать в международном аэропорту Емельяново в Красноярске. На борту находились 69 пассажиров и девять членов экипажа. при посадке никто не пострадал.
1 апреля два самолета столкнулись в аэропорту Сургута. Инцидент произошел при техническом обслуживании лайнера ATR-72. Воздушное судно находилось с запущенным двигателем, из-за чего возникло случайное движение и наезд на Як-40. Ни пассажиров, ни членов экипажей на борту не было. Столкновение попало на видео.
Происшествия,Boeing,
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