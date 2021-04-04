Спецназовец раскрыл подробности штурма стрелка в Вешках

Участник спецоперации в поселке Вешки в подмосковных Мытищах сообщил подробности штурма коттеджа стрелка. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов ТАСС/Сергей Савостьянов

Замкомандира СОБРа "Рысь" Росгвардии отметил, что непосредственно штурм продолжался порядка 30 минут. После этого сотрудники правоохранительных органов ждали окончания пожара боеприпасов, которые находились у стрелка.

Участник спецоперации объяснил, что при задержании устроившего стрельбу нельзя было использовать газ, так как он мог распространиться по всему поселку. Спецназовец добавил, что сотрудники правоохранительных органов до последнего пытались спасти жизнь стрелку.

30 марта правоохранители попытались задержать мужчину 1960 года рождения в поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. В ответ на требования правоохранителей подозреваемый открыл огонь.