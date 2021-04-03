Участник штурма дома мытищинского стрелка раскрыл подробности спецоперации

При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил
сотрудник спецподразделения Росгвардии. Барданов применил
против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался
пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Поздно вечером тело стрелявшего нашли
в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли
целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Кроме того, сообщалось, что в ходе осмотра территории домовладения были обнаружены
дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах.