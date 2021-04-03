Суд избрал меру пресечения Эдварду Билу за ДТП в центре Москвы

Тверской суд Москвы
назначил меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Фото: МВД РоссииМВД России
Согласно постановлению, Билу запрещено покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, которое не стало запрашивать арест блогера.
Ранее адвокат заявил, что пострадавшая в ДТП женщина до сих пор не вышла из комы.
Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.
Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.