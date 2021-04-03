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В Москве избили предоставлявшего секс-услуги гея

Майк Габриелян
3 минуты назад
В Москве несколько человек избили и ограбили гомосексуалиста – «жреца любви», выманив его под предлогом секса за деньги. Об инциденте сообщает 5-tv.ru со ссылкой на анонимного представителя правоохранительных органов.
В Москве избили предоставлявшего секс-услуги гея
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Нападение случилось 1 апреля на улице Малахитовая. Один из подозреваемых договорился с потерпевшим геем о платных интимных услугах. При встрече молодой содомит сел к заказчику в автомобиль. Но в салоне оказались еще двое мужчин-подельников.
Подозреваемые избили ураниста. Они угрожали ему ножом и заставили перевести с банковского счета семь тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию. Уже на следующий день подозреваемых задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителям грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что толпа в масках избила гея за ЛГБТ-свидание в Екатеринбурге.
Происшествия,МВД,ТРК "Петербург-Пятый канал",Москва,
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