В Москве избили предоставлявшего секс-услуги гея

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Нападение случилось 1 апреля на улице Малахитовая. Один из подозреваемых договорился с потерпевшим геем о платных интимных услугах. При встрече молодой содомит сел к заказчику в автомобиль. Но в салоне оказались еще двое мужчин-подельников.

Подозреваемые избили ураниста. Они угрожали ему ножом и заставили перевести с банковского счета семь тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию. Уже на следующий день подозреваемых задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителям грозит до восьми лет лишения свободы.