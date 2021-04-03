В Москве избили предоставлявшего секс-услуги гея

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Нападение случилось 1 апреля на улице Малахитовая. Один из подозреваемых договорился с потерпевшим геем о платных интимных услугах. При встрече молодой содомит сел к заказчику в автомобиль. Но в салоне оказались еще двое мужчин-подельников.
Подозреваемые избили ураниста. Они угрожали ему ножом и заставили перевести с банковского счета семь тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию. Уже на следующий день подозреваемых задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Грабителям грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что толпа в масках избила гея за ЛГБТ-свидание в Екатеринбурге.