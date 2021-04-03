Полиция подала в суд новый иск из-за «скопинского маньяка»

Виктор Мохов вышел на свободу в начале марта после 17 лет заключения.

После выхода на свободу журналисты и блогеры принялись брать у Мохова интервью, выплачивая ему гонорары. Это возмутило общественность. Резонанс усилился, когда стало известно, что Мохов заявил, что вновь собирается «заняться» одной из своих жертв.