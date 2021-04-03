Полиция подала в суд новый иск из-за «скопинского маньяка»

Полиция обратилась в суд с просьбой дополнительно ограничить деятельность «скопинского маньяка» - 70-летнего Виктора Мохова. МО МВД России «Скопинский» просит усилить административный надзор за недавно освободившимся гражданином. Это следует из делопроизводства Скопинского районного суда Рязанской области.
Суду предстоит принять решение о «дополнении ранее установленных административных ограничений» в отношении Виктора Мохова. Заседание назначено на 6 апреля.
Виктор Мохов вышел на свободу в начале марта после 17 лет заключения.
В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и запер на 3,5 года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него.
После выхода на свободу журналисты и блогеры принялись брать у Мохова интервью, выплачивая ему гонорары. Это возмутило общественность. Резонанс усилился, когда стало известно, что Мохов заявил, что вновь собирается «заняться» одной из своих жертв.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «скопинский маньяк» получил штраф за нарушение надзора.