Электричка насмерть сбила человека в Москве

Человек погиб, попав под электричку на железнодорожной станции на востоке Москвы
. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Инцидент произошёл на станции Новогиреево. По словам собеседника агентства, тело было обнаружено на железнодорожных путях. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.
По предварительной информации, погибший попал под электричку, — сообщил источник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда Taroko Express в горном тоннеле «Дациншуй» на востоке Тайваня. Ещё два были сильно деформированы в результате ударов о стены. Об этом писал NEWS.ru.