Электричка насмерть сбила человека в Москве

Инцидент произошёл на станции Новогиреево. По словам собеседника агентства, тело было обнаружено на железнодорожных путях. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

Ранее стало известно, что с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда Taroko Express в горном тоннеле «Дациншуй» на востоке Тайваня. Ещё два были сильно деформированы в результате ударов о стены. Об этом писал NEWS.ru.