На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

Уточняется, что пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 255 км. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют, выпадения пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.