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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 8,5 км

ТАССиещё 2
42 минуты назад
Вулкан Карымский в Восточном вулканическом поясе Камчатки в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 8,5 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края.
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 4 апреля 2021 года из вулкана Карымский зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 8 500 м", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 255 км. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют, выпадения пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.
Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Исполин, высота которого составляет 1 486 м, расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.
Происшествия,МЧС,Камчатский Край,
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