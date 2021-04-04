На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

Уточняется, что пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 255 км. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют, выпадения пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.
Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Исполин, высота которого составляет 1 486 м, расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.