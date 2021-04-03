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СМИ: обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в Вашингтоне

ТАСС
30 минут назад
Фрагмент одной из ступеней ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферме в штате Вашингтон на прошлой неделе, как сообщили в пятницу в офисе местного шерифа. Об этом пишет в субботу портал The Verge.
Обломок Falcon 9 упал на ферму в Вашингтоне
Фото: © AP Photo/John Raoux© AP Photo/John Raoux
Владелец фермы, который не хочет, чтобы его имя упоминалось, обнаружил упавшую деталь, оставившую "четырехдюймовую вмятину в почве", на своем участке в минувшие выходные и позвонил в полицию. Чтобы все проверить, в понедельник к нему приехал сержант местного полицейского управления.
"Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после входа в космос Falcon 9", - прокомментировал находку представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман.
Сержант позвонил в SpaceX, где полиции подтвердили, что обломок, похоже, действительно принадлежит им, и отправили сотрудников забрать его. Как сообщает портал, SpaceX не ответила на запрос о комментарии.
По словам местных властей, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта, которое выглядело как вторжение пришельцев. Ступень повторно вошла в атмосферу в необычном месте после отправки на орбиту спутников Starlink компании SpaceX.
Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, следил за второй ступенью и сказал, что ее возвращение не было неожиданностью, но время и место входа были неожиданностью.
"Немного странно, что ступень не сошла с орбиты под контролем еще 4 марта - похоже, что-то пошло не так, но SpaceX ничего об этом не сказали", - отметил Макдауэлл.
Многие жители 26 марта могли наблюдать свечение в небе над штатом Вашингтон, которое, возможно, было вызвано сгоранием в плотных слоях атмосферы частей второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, запущенной 4 марта компанией SpaceX для вывода на орбиту 60 микроспутников Starlink.
Происшествия,Наука и техника,SpaceX,
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