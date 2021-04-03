Мытье котлет в школьной столовой объяснили в Кирове

В городской администрации Кирова ответили, что работница столовой в школе N59 смывала гарнир с котлет, не съеденных детьми, чтобы забрать их домой. Об этом сообщается на сайте администрации.

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По словам руководителя комбината питания Артура Шамсутдинова, в школе проведена проверка. Сотрудница столовой, которая на видео моет котлеты, пояснила, что делала это в конце рабочего дня, добавил руководитель. Она хотела забрать котлеты домой, в связи с трудным материальным положением в семье, уточняется на сайте администрации Кирова.

Как сообщили руководители комбината, меню разработано таким образом, что повторения одних и тех же блюд два дня подряд быть не может, а значит, на следующий день котлеты не могли быть розданы ученикам. В сообщении также сказано, что из пищеблока нельзя выносить никакие продукты, поскольку пищевые остатки необходимо отправить на утилизацию в соответствии с СанПиН.

Шамсутдинова подытожил, что в результате служебной проверки будет принято решение о дисциплинарном взыскании к работникам пищеблока.