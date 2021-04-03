В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Виновник инцидента у Конгресса США был сторонником движения «Нация ислама»

News.ruиещё 2
1 час назад
Виновником инцидента возле комплекса зданий Конгресса США стал житель штата Индиана Ноа Грин, разделяющий цели движения «Нация ислама». К такому выводу пришли американские власти, сообщает телеканал MSNBC.
Виновник инцидента у Конгресса мог быть связан с "Нацией ислама"
Фото: TwitterTwitter
Как рассказали собеседники телеканала, Ноа Грину было 25 лет, поддержку идей движения «Нация ислама» он якобы выражал на своей странице в социальной сети Facebook. Данное движение в числе прочего выступает за улучшение положения афроамериканцев в стране.
Ранее полиция Вашингтона сообщила, что неизвестный мужчина сбил двух полицейских и врезался в ворота КПП возле Капитолия. После этого он с ножом в руках двинулся на правохранителей, открывших огонь. В результате мужчина получил ранения и позднее умер в больнице. Также скончался один из покалеченных им полицейских. Об этом писал NEWS.ru.
Происшествия,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители