Виновник инцидента у Конгресса мог быть связан с "Нацией ислама"

Как рассказали собеседники телеканала, Ноа Грину было 25 лет, поддержку идей движения «Нация ислама» он якобы выражал на своей странице в социальной сети Facebook. Данное движение в числе прочего выступает за улучшение положения афроамериканцев в стране.

Ранее полиция Вашингтона сообщила, что неизвестный мужчина сбил двух полицейских и врезался в ворота КПП возле Капитолия. После этого он с ножом в руках двинулся на правохранителей, открывших огонь. В результате мужчина получил ранения и позднее умер в больнице. Также скончался один из покалеченных им полицейских. Об этом писал NEWS.ru.