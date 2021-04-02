Здание Капитолия США оцепили из-за угрозы безопасности

На опубликованной каналом видеозаписи видно, что у въезда в Капитолий стоят кареты скорой помощи, с территории комплекса вывозят человека на носилках.

По предварительной информации, ранены как минимум три человека, среди них двое полицейских.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что Капитолий закрыт на вход и на выход. Служба безопасности разослала сотрудникам предупреждение об угрозе безопасности. Людям рекомендовано держаться в стороне от дверей и окон. На территории слышны выстрелы.