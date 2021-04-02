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Полицейских атаковали во время штурма Капитолия в США

Вероника Полынина
59 минут назад
Неизвестный протаранил автомобилем ограду архитектурного комплекса на Капитолийском холме, сообщает телеграм-канал издания РБК.
На опубликованной каналом видеозаписи видно, что у въезда в Капитолий стоят кареты скорой помощи, с территории комплекса вывозят человека на носилках.
По предварительной информации, ранены как минимум три человека, среди них двое полицейских.
Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что Капитолий закрыт на вход и на выход. Служба безопасности разослала сотрудникам предупреждение об угрозе безопасности. Людям рекомендовано держаться в стороне от дверей и окон. На территории слышны выстрелы.
Происшествия,В мире,Видео,Reuters,Соединенные Штаты,
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