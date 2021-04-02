Известный врач Петербурга арестован за убийство жены

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главного нефролога города Александра Земченкова по обвинению в убийстве жены, совершенном в 2010 году.

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«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову Срок меры – 27 апреля», - приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы судов Петербурга.

В 2010 году, как сообщал «Рамблер», супруга Александра Земченкова, 50-летняя акушер-гинеколог в родильном доме 6 Ирина Земченкова пропала без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (так поступают, когда кто-то пропадает). Тогда преступление раскрыть не удалось. Расследование возобновили в 2020 году после обращения отца Ирины Земченковой к главе СК РФ Александру Бастрыкину

Следствие установило, что Земченков убил супругу в ходе ссоры, расчленил ее тело и выбросил останки в мусорные контейнеры. Предположительно, причиной ссоры стал роман нефролога с молодой коллегой, о котором стало известно жене. Через несколько месяцев после исчезновения супруги Земченков съехался с любовницей.

После убийства врач обратился в полицию, заявив, что жена ушла в салон красоты и не вернулась.