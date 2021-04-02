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В российских СИЗО появятся телевизоры и перегородки в туалетах

Газета.Ru
36 минут назад
Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года будет утверждена в ближайшее время после внесения последних правок Минюстом РФ, сообщает "МК".
В российских СИЗО появятся телевизоры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Среди нововведений будет увеличено количество разрешенных посылок, звонков и свиданий для осужденных.
Также предполагается, что зарплата тюремщиков будет приравнена к полицейским. В концепции заложено, что во всех камерах СИЗО будет телевизор, холодильник и вентилятор, а также отгороженный перегородкой с дверью туалет.
По просьбе правозащитников, тюремные врачи смогут сами по общей базе данных получать историю болезни заключенного с воли.
Издание также сообщает, что по итогам "Концепции 2010-2020 года" за 10 лет снизилась смертность за решеткой в два раза: с 4774 случаев (в 2010 году) до 2400 (в 2020 году).
Также осужденные к пожизненному сроку получили право на длительные свидания, был разработан порядок свиданий заключенных в СИЗО с их представителями в Европейском суде по правам человека, появилась возможность отбывать наказание в регионе по месту жительства, а беременные и женщины с детьми теперь должны содержаться отдельно.
Происшествия,Минюст РФ,ФСИН,ЕСПЧ,
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