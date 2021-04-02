В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Охранника в Киеве расстреляли из-за замечания об отсутствии маски

Национальная Служба Новостей
54 минуты назад
Полиция Киева задержала мужчину, который травмировал охранника магазина, сделавшего ему замечание об отсутствии маски, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
Охранника в Киеве расстреляли из-за маски
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным правоохранителей, в ТРЦ на проспекте Победы охранник указал одному из посетителей на необходимость носить защитную маску. Однако мужчина, не желавший соблюдать карантин, достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в охранника и нанёс ему телесные повреждения в область головы и туловища.
В настоящее время в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Лондоне местного жителя на 18 недель отправили в тюрьму за плевок в водителя автобуса в период пандемии. Кроме того, хулиган должен будет выплатить штраф в пользу потерпевшего в размере 128 фунтов стерлингов (13,5 тысячи рублей по текущему курсу).
Происшествия,В мире,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители