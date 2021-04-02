ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Барнауле. Местный житель планировал устроить акции устрашения против мигрантов, в том числе подрыв городской мечети.

На допросе радикально настроенный молодой человек заявил, что сам связался с координаторами движения. По его словам, он это сделал из-за того, что был недоволен миграционной политикой в стране.