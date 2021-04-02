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Обнародовано видео задержания украинского националиста в Барнауле

Алевтина Жаркова
17 минут назад
ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Барнауле. Местный житель планировал устроить акции устрашения против мигрантов, в том числе подрыв городской мечети.
На допросе радикально настроенный молодой человек заявил, что сам связался с координаторами движения. По его словам, он это сделал из-за того, что был недоволен миграционной политикой в стране.
Он также сообщил, что кураторы националистической экстремистской группировки находятся на Украине. В начале марта они поручили ему подобрать соответствующие объекты для совершения поджога или других «устрашающих население действий». В качестве одного из них он выбрал мечеть.
Происшествия,Криминал,Видео,
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