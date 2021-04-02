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В Башкирии произошел разлив нефтепродуктов

ТАСС
1 час назад
Разлив нефтесодержащей жидкости произошел вблизи населенного пункта Павловка в Башкирии из-за отказа трубопровода, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
В Башкирии произошел разлив нефтепродуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В ходе уточнения информации через оперативного дежурного АНК "Башнефть" установлено, что 1 апреля в 11:50 мск произошел стандартный отказ трубопровода диаметром 133 мм вблизи н. п. Павловка в Бижбулякском районе республики. Специалистами "Башнефть добыча" отказ трубопровода был оперативно ликвидирован. Вследствие порыва произошел разлив нефтесодержащей жидкости (96% - вода, 4% - нефть) на площади около 350 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Специалисты локализовали вышедший объем нефтесодержащей жидкости и сейчас занимаются очисткой участка.
"Ближайший открытый водоисточник - река Ик на расстоянии двух с половиной километров от места порыва. Попадание в водный объект отсутствует", - отметили в ведомстве. Дальнейшего распространения загрязнения нет.
Происшествия,Башнефть,МЧС,Башкортостан,
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