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В Челябинске водитель открыл стрельбу на парковке из-за того, что не мог выехать

Аргументы Недели
38 минут назад
Всех участников конфликта уже установили, полиция разбирается
В Челябинске водитель открыл стрельбу на парковке
Фото: Дмитрия Куткина, Вечерний ЧелябинскДмитрия Куткина, Вечерний Челябинск
Агрессия некоторых владельцев авто поражает. Самые безобидные давят на клаксон через секунду после того, как загорелся зеленый, впередистоящие машины не должны мешкать ни секунды и рвать с места. Другие ни за что не уступят дорогу на заторе. Ну а третьи в любом конфликте демонстрируют свои кулаки. Или оружие.
Вчера, 1 апреля, один такой бравый челябинский мужчина разозлился на парковке по улице Чичерина. Из-за другой машины, которая стояла неудачно, он не мог выехать. Начался конфликт. Слово за слово, один из участников ссоры вдруг вытащил травматику и начал палить в воздух.
Очевидцы не стали дожидаться трагедии и позвонили в полицию. В ГУ МВД сообщили, что участники конфликта им известны, сейчас идет проверка, после которой вынесут решение, как наказать виновных.
Кстати, закон гласит, что за стрельбу из травматического оружия без причинения вреда могут выписать небольшой штраф – 1000 рублей.
Происшествия,МВД,Челябинск,
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