В Челябинске водитель открыл стрельбу на парковке

Агрессия некоторых владельцев авто поражает. Самые безобидные давят на клаксон через секунду после того, как загорелся зеленый, впередистоящие машины не должны мешкать ни секунды и рвать с места. Другие ни за что не уступят дорогу на заторе. Ну а третьи в любом конфликте демонстрируют свои кулаки. Или оружие.