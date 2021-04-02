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"Это я был за рулем": СКР опубликовал видео допроса Эдварда Била

Артём Кульша
52 минуты назад
Блогер Эдвард Бил признал, что находился за рулем автомобиля во время ДТП в Москве. Об этом сообщает «Подъем».
Согласно предварительным данным полиции, вчера днем на Смоленской площади, 13/21, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца водитель машины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя авто.
В результате аварии серьезно пострадала женщина. По факту произошедшего проводится проверка. Установлено, что предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля, а регистрационный учет транспортного средства, на котором он передвигался, прекращен в январе 2021 года.
По данным СМИ, за рулем машины, которая выехала на встречную полосу, находился Бил, а пострадала в ДТП консультант Государственной думы Мария Артемова.
Сегодня Следственный комитет распространил видеозапись допроса Била. На ней он сначала отвечает на вопрос о том, был ли за рулем во время аварии, потом, что не разбирается в этом, но затем все же подтверждает, что был.
Ранее адвокат Била Сергей Жорин сообщил, что его клиент раскаивается и сожалеет о случившемся и намерен оказать помощь пострадавшей, а адвокат семьи пострадавшей Виталий Бородин — что после ДТП Бил пытался ввести в заблуждение оперативно-следственную группу.
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