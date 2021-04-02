Согласно предварительным данным полиции, вчера днем на Смоленской площади, 13/21, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца водитель машины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя авто.

В результате аварии серьезно пострадала женщина. По факту произошедшего проводится проверка. Установлено, что предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля, а регистрационный учет транспортного средства, на котором он передвигался, прекращен в январе 2021 года.