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На хладокомбинате в Иркутске произошла утечка аммиака

РИА Новости
39 минут назад
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Иркутске, от ядовитых паров пострадали двое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
На хладокомбинате в Иркутске произошла утечка аммиака
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Произошла утечка 10 литров аммиака в одном из цехов хладокомбината", - сказал собеседник агентства.
По его словам, отравившиеся парами аммиака двое рабочих госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Происшествия,РИА Новости,Иркутск,
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