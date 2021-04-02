Россиянин стал жертвой массовой перестрелки в Стамбуле

В конфликте участвовали граждане России, Азербайджана, Грузии и Сирии. Вероятной причиной происшествия стали невыполненные долговые обязательства.

В результате перестрелки погибли россиянин и азербайджанец. Четверых участников разыскивает полиция, еще три человека задержаны.