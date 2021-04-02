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Россиянин стал жертвой массовой перестрелки в Стамбуле

Слово и Делоиещё 2
30 минут назад
Полиция расследует обстоятельства вооруженного конфликта в Стамбуле. В результате инцидента погибли два человека.
Две вооруженные группы устроили перестрелку в стамбульском районе Башакшехир, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В конфликте участвовали граждане России, Азербайджана, Грузии и Сирии. Вероятной причиной происшествия стали невыполненные долговые обязательства.
В результате перестрелки погибли россиянин и азербайджанец. Четверых участников разыскивает полиция, еще три человека задержаны.
Происшествия,Видео,МВД,РИА Новости,Стамбул,
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