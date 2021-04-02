Россиянин напал с ножом на ребенка во дворе школы

Мужчина подкараулил ребенка, схватил попытавшуюся убежать от него девочку за волосы и повалил на землю.

«Рамблер» писал, что ранее в Новосибирске двое неизвестных напали на мужчину и отобрали у него пакет, в котором лежало 15 миллионов рублей. Нападавших попытался остановить случайный прохожий, но ему это не удалось.