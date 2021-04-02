Россиянин напал с ножом на ребенка во дворе школы

Полиция разыскивает мужчину, напавшего с ножом на девочку-подростка прямо в школьном дворе в Новосибирске
. Об этом говорится в сообщении на сайте
ведомства.
По данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Дзержинском районе 28 марта.
Мужчина подкараулил ребенка, схватил попытавшуюся убежать от него девочку за волосы и повалил на землю.
«Неизвестный с применением предмета, похожего на нож, открыто завладел мобильным телефоном у несовершеннолетней, затем скрылся в сторону остановки общественного транспорта «Есенина». Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост около 180 сантиметров», - пояснили в полиции.
Уголовное дело расследуется по статье «Разбой».
«Рамблер» писал, что ранее в Новосибирске двое неизвестных напали на мужчину и отобрали у него пакет, в котором лежало 15 миллионов рублей. Нападавших попытался остановить случайный прохожий, но ему это не удалось.