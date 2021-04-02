Врачи делают операцию во время пожара в кардиоцентре

Во время пожара в здании кардиохирургического центра в Благовещенске врачи делают операцию пациенту. Об этом мэр города Олег Имамеев сообщил в своем телеграме.

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Ранее в здания кардиоцентра на улице Горького загорелась кровля. В прокуратуре Амурской области назвали предварительной причиной возгорания нарушения в работе электрической проводки.

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. В тушении задействованы 59 пожарных, 39 единиц техники, в том числе 11 единиц специальной техники.

Персонал и пациенты, всего 67 человек, были эвакуированы. 14 из них отправлены домой, 49 размещены в помещениях Амурской государственной медицинской академии, трое отправлены в Амурскую областную клиническую больницу.

«Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию», — сообщил Имамеев.