Врачи делают операцию во время пожара в кардиоцентре

Во время пожара в здании кардиохирургического центра в Благовещенске
врачи делают операцию пациенту. Об этом мэр города Олег Имамеев сообщил
в своем телеграме.
Ранее в здания кардиоцентра на улице Горького загорелась кровля. В прокуратуре Амурской области назвали предварительной причиной возгорания нарушения в работе электрической проводки.
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. В тушении задействованы 59 пожарных, 39 единиц техники, в том числе 11 единиц специальной техники.
Персонал и пациенты, всего 67 человек, были эвакуированы. 14 из них отправлены домой, 49 размещены в помещениях Амурской государственной медицинской академии, трое отправлены в Амурскую областную клиническую больницу.
«Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию», — сообщил Имамеев.
Около 13:20 по местному времени возгорание было локализовано на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Мэр сообщил, что в результате пожара никто не пострадал.