«Я не горничная, понял?»: Стример избил девушку в прямом эфире

Канал стримера под ником SmashGodxXx навсегда заблокировали на Twitch после того, как его заподозрили в том, что он избил свою девушку во время прямого эфира. О наказании для мужчины сообщает The Daily Dot.

Фото: SmashGodxXx SmashGodxXx

Во время трансляции возлюбленная стримера сидела рядом с ним. В какой-то момент мужчина попросил ее выйти из комнаты, чтобы он мог «поговорить с чатом» без нее. Собеседница проигнорировала его просьбу: тогда SmashGodxXx потребовал, чтобы девушка принесла ему пиво.

«Я нахрен не твоя горничная, понял?» — ответила возлюбленная стримера. Услышав эту фразу, мужчина повернул камеру в сторону, а зрители услышали громкий шлепок.

Подписчики негативно восприняли поведение SmashGodxXx, о чем незамедлительно написали в чате. Стример попытался оправдаться и несколько раз повторил, что ни в чем не виноват. В этот момент девушка продолжала сидеть рядом с ним, она была в слезах.

Вскоре в комнату зашла сестра мужчины, которая решила забрать камеру. Пока она выходила, на заднем плане слышались глухие удары и женский крик. После этого трансляция прервалась.

Администрация Twitch отреагировала на многочисленные жалобы зрителей, после чего заблокировала канал SmashGodxXx навсегда. До этого страница насчитывала более 11 тысяч подписчиков.