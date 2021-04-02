Депутата Быкова приговорили к 9 годам колонии за взятку

«Следствием и судом установлено, что депутат Законодательного Собрания Камчатского края при <...> получил от генерального директора одного из коммерческих предприятий, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, взятку в виде 25% доли в уставном капитале данного предприятия, стоимостью 4,5 млн рублей, а также денежных средств в сумме 1,7 млн рублей. За это депутат обещал не инициировать проверки деятельности этого общества на предмет соблюдения законодательства России о недропользовании, а также общее покровительство их производственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.
«Приговором суда Валерий Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 26,9 млн рублей. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать определенные должности», – уточнили в пресс-службе. Второй фигурант уголовного дела приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.