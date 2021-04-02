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Камчатского депутата приговорили к девяти годам колонии за взятку

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
21 минуту назад
Суд в Камчатском крае приговорил депутата Законодательного собрания региона Валерия Быкова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку в 1,7 млн рублей от коммерческого предприятия и долю в нем, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Депутата Быкова приговорили к 9 годам колонии за взятку
Фото: Скрин YouTubeСкрин YouTube
«Следствием и судом установлено, что депутат Законодательного Собрания Камчатского края при <...> получил от генерального директора одного из коммерческих предприятий, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, взятку в виде 25% доли в уставном капитале данного предприятия, стоимостью 4,5 млн рублей, а также денежных средств в сумме 1,7 млн рублей. За это депутат обещал не инициировать проверки деятельности этого общества на предмет соблюдения законодательства России о недропользовании, а также общее покровительство их производственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.
Уточняется, что взятки были переданы в октябре и ноябре 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), также и в отношении его посредника – 44-летнего знакомого.
«Приговором суда Валерий Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 26,9 млн рублей. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать определенные должности», – уточнили в пресс-службе. Второй фигурант уголовного дела приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Валерий Быков был избран депутатом Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва в 2016 году. В 2020-м он подавал документы для участия в выборах губернатора региона, но не был зарегистрирован избиркомом в качестве кандидата, поскольку не предоставил нужное количество подписей депутатов в свою поддержку.
Напомним, в прошлую среду в Ставропольском крае арестовали самого молодого местного парламентария, 26-летнего Владимира Дорошенко, его подозревают в даче взятки.
Происшествия,Валерий Быков,ФСИН,СКР,Камчатский Край,Россия,
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