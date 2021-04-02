Депутата Быкова приговорили к 9 годам колонии за взятку

Уточняется, что взятки были переданы в октябре и ноябре 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), также и в отношении его посредника – 44-летнего знакомого.

Валерий Быков был избран депутатом Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва в 2016 году. В 2020-м он подавал документы для участия в выборах губернатора региона, но не был зарегистрирован избиркомом в качестве кандидата, поскольку не предоставил нужное количество подписей депутатов в свою поддержку.