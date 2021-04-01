СК показал животных стрелка из Мытищ

Как сообщал «Рамблер», днем 30 марта 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме в подмосковном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
. Правоохранители пытались задержать по делу о незаконной торговле оружием. В МВД рассказали, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске и вошли на участок, после чего ее муж начал стрелять из окна и бросил две гранаты. Осада коттеджа длилась около десяти часов. В доме начался сильный пожар, который удалось потушить через два часа. Разбирая завали, спасатели нашли обгоревшее тело Барданова.