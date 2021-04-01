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СК показал животных стрелка из Мытищ

Вероника Полынина
29 минут назад
Следственный комитет России опубликовал видео из дома мытищинского стрелка Владимира Барданова.
На записи показано, как работают оперативники в полуразрушенном особняке Барданова. В частности, на видео демонстрируются ящики с боеприпасами. Оперативники вскрывают упаковки с патронами к огнестрельному оружию.
Кроме того, показаны вольеры с дикими животными на участке Барданова. Мытищинский стрелок содержал медведей, аллигаторов и енота.
В описании к видео сообщается, что к настоящему моменту из дома Барданова изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также 1 шашка с залпом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты и другие предметы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщал «Рамблер», днем 30 марта 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме в подмосковном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Правоохранители пытались задержать по делу о незаконной торговле оружием. В МВД рассказали, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске и вошли на участок, после чего ее муж начал стрелять из окна и бросил две гранаты. Осада коттеджа длилась около десяти часов. В доме начался сильный пожар, который удалось потушить через два часа. Разбирая завали, спасатели нашли обгоревшее тело Барданова.
Происшествия,Видео,Росгвардия,СКР,МВД,Мытищи,
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