На видео оперативники в полуразрушенном коттедже вскрывают ящики, в которых находятся патроны к огнестрельному оружию. На территории коттеджа находятся вольеры для диких животных.

Ранее сообщалось, что владелец коттеджа организовал у себя на участке зоопарк, в том числе для съемок фильмов. Во время штурма животные не пострадали.