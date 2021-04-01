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С застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given извлекли черный ящик

ТАСС
26 минут назад
Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале, где застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given почти на неделю блокировал судоходство, извлекла с судна черный ящик для изучения записей всех переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов, которым следовало судно до того, как село на мель, а также во время инцидента. Об этом сообщило в четверг издание Ad-Dustour.
С контейнеровоза Ever Given извлекли черный ящик
Фото: ReutersReuters
По словам советника управления канала, главы следственной комиссии Сейида Шейши, у контейнеровоза была запрошена вся информация с начала кризисной ситуации и до самого конца.
"Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчет о его техническом состоянии, - отметил он. - Вся ответственность за инцидент лежит на судне и его капитане, а не на властях Суэцкого канала". Как указал Шейша, "если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, и судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда". В таком случае, предупредил он, процесс может затянуться на два года. В случае взаимодействия экипажа со следственной комиссией "вопрос будет решен в течение 3-4 дней", пообещал он.
Официальное расследование всех обстоятельств инцидента с контейнеровозом началось в среду. Следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан судна инструкциям управления канала до того, как сел на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано", - сказал Шейша.
Происшествия,
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