С контейнеровоза Ever Given извлекли черный ящик

Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале, где застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given почти на неделю блокировал судоходство, извлекла с судна черный ящик для изучения записей всех переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов, которым следовало судно до того, как село на мель, а также во время инцидента. Об этом сообщило в четверг издание Ad-Dustour
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По словам советника управления канала, главы следственной комиссии Сейида Шейши, у контейнеровоза была запрошена вся информация с начала кризисной ситуации и до самого конца.
Официальное расследование всех обстоятельств инцидента с контейнеровозом началось в среду. Следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан судна инструкциям управления канала до того, как сел на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано", - сказал Шейша.