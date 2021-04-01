С контейнеровоза Ever Given извлекли черный ящик

По словам советника управления канала, главы следственной комиссии Сейида Шейши, у контейнеровоза была запрошена вся информация с начала кризисной ситуации и до самого конца.

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента с контейнеровозом началось в среду. Следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан судна инструкциям управления канала до того, как сел на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано", - сказал Шейша.