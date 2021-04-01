Экс главу Пензенской области перевели в «Матросскую Тишину»

«Обычно арестованных губернаторов во время следствия содержали в СИЗО федерального подчинения. В частности, в «Лефортове» находились бывший губернатор Кировской области Никита Белых, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, Марий Эл — Леонид Маркелов, а бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин сидел в СИЗО 1 ФСИН, который находится по соседству с «Матросской Тишиной», где теперь сидит Белозерцев», — напомнил собеседник RT.
«Чувствует он себя нормально, только охрип, говорит, что от волнения потерял голос», — добавил член ОНК.