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Экс-губернатор Пензенской области помещён в СИЗО «Матросская Тишина»

RT на русском
13 минут назад
Арестованный по обвинению в получении взятки бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев переведён из ИВС на Петровке в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Экс главу Пензенской области перевели в «Матросскую Тишину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Обычно арестованных губернаторов во время следствия содержали в СИЗО федерального подчинения. В частности, в «Лефортове» находились бывший губернатор Кировской области Никита Белых, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, Марий Эл — Леонид Маркелов, а бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин сидел в СИЗО 1 ФСИН, который находится по соседству с «Матросской Тишиной», где теперь сидит Белозерцев», — напомнил собеседник RT.
Как рассказали в ОНК, у Белозерцева «по условиям содержания никаких вопросов нет».
Бывший губернатор рассказал правозащитникам, что сидит в четырёхместной камере без телевизора, но с холодильником.
«Чувствует он себя нормально, только охрип, говорит, что от волнения потерял голос», — добавил член ОНК.
Остальные фигуранты уголовного дела, кроме супруги главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля Евгении, отправленной в женский СИЗО 6, тоже находятся в «Матросской Тишине», добавили там. Претензий к условиям содержания они также не высказали.
Происшествия,Борис Шпигель,Леонид Маркелов,Иван Белозерцев,Никита Белых,Вячеслав Гайзер,Александр Хорошавин,ФСИН,Кировская Область,Пензенская Область,Москва,
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