Российский город полностью остался без воды

"В Новотроицке произошла коммунальная авария, из-за которой остановлено водоснабжение города. По предварительной информации, нештатная ситуация произошла в 17:40 (15:40 мск) на центральной фекальной насосной станции. В связи с необходимостью откачки сточных вод было принято решение об отключении водоснабжения в городе и пригородных поселках. На станции ведутся работы по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении.
"Разрабатывается график подвоза воды в учреждения и жилые кварталы, будет организовано оперативное информирование жителей. Принято решение об отмене занятий в школах завтра, 2 апреля. Также не будут работать детсады", - добавили в правительстве, уточнив, что, по предварительным прогнозам, устранение аварии займет около суток.