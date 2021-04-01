В доме мытищинского стрелка нашли медведей и крокодила

«В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».