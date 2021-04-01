Авария произошла на ТЭЦ под Саратовом

До того, как районные власти объяснили, что произошло, жители Балаково начали жаловаться в социальных сетях на страшный шум, который доносится со стороны ТЭЦ. Позднее администрация Балаковского района опубликовала официальный комментарий. В нём говорится, что на ТЭЦ-4 произошла авария. Шумовые эффекты же были обусловлены срабатыванием автоматической защиты.