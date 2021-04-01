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На ТЭЦ под Саратовом произошла авария

News.ru
21 минуту назад
На ТЭЦ-4, находящейся на территории города Балаково в Саратовской области, произошла авария. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.
Авария произошла на ТЭЦ под Саратовом
Фото: balakovo24.rubalakovo24.ru
До того, как районные власти объяснили, что произошло, жители Балаково начали жаловаться в социальных сетях на страшный шум, который доносится со стороны ТЭЦ. Позднее администрация Балаковского района опубликовала официальный комментарий. В нём говорится, что на ТЭЦ-4 произошла авария. Шумовые эффекты же были обусловлены срабатыванием автоматической защиты.
Жертв и пострадавших нет. Температура теплоносителя опустилась с 70 до 50 градусов. Персонал ТЭЦ приступил к ремонту. Работы планируют завершить до 18:00. На это время граждане останутся без отопления, пишет портал «Новости Саратова».
Происшествия,Саратовская Область,Саратов,
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