Отец 14-летнего школьника обвинил учительницу в педофилии

Новосибирске отец школьника обвинил его учительницу в педофилии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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14-летний Василий Петров (все имена изменены) жил с родителями до четырех лет. После этого те отправили его к бабушке и дедушке, потому что, по словам его отца Максима, в том районе лучше школа и инфраструктура.

Максим рассказывает, что до подросткового возраста Василий учился на тройки и четверки, занимался единоборствами и хоккеем, а после начал учиться плохо, прогуливать уроки и перестал слушаться старших.

«И тут появилась эта учительница (Татьяна. — Прим. ред.). Она общалась с ним на равных, разрешала называть себя на ты, материться при ней, кормила чипсами», — сообщил он.

Максим пытался поговорить с Татьяной, но та его не услышала. В 2020 году отец и мать написали отказ от Василия, и тот попал в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Учительница рассказывает, что подружилась с Василием, когда однажды тот попросил ее помочь ему с итоговым проектом. Он стал приходить в гости к ней, ее мужу и их троим детям. Все они к нему привязались. Татьяна и ее супруг решили оформить над ним опеку. В какой-то момент отец Василия стал ей угрожать и жаловаться на нее в различные инстанции.

«На мой вопрос (сыну. — Прим. ред.), может, у вас больше, чем дружба, я получил ответ: "Может, и больше, но это не твое дело". Они оба ведут себя как влюбленная парочка. Я не выдержал и выложил пост о том, что в школе работает педофилка», — рассказал отец Василия.