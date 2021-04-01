Отец 14-летнего школьника обвинил учительницу в педофилии

В Новосибирске
отец школьника обвинил его учительницу в педофилии. Об этом сообщает
«Комсомольская правда».
14-летний Василий Петров
(все имена изменены) жил с родителями до четырех лет. После этого те отправили его к бабушке и дедушке, потому что, по словам его отца Максима, в том районе лучше школа и инфраструктура.
Максим рассказывает, что до подросткового возраста Василий учился на тройки и четверки, занимался единоборствами и хоккеем, а после начал учиться плохо, прогуливать уроки и перестал слушаться старших.
«И тут появилась эта учительница (Татьяна. — Прим. ред.). Она общалась с ним на равных, разрешала называть себя на ты, материться при ней, кормила чипсами», — сообщил он.
Максим пытался поговорить с Татьяной, но та его не услышала. В 2020 году отец и мать написали отказ от Василия, и тот попал в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Учительница рассказывает, что подружилась с Василием, когда однажды тот попросил ее помочь ему с итоговым проектом. Он стал приходить в гости к ней, ее мужу и их троим детям. Все они к нему привязались. Татьяна и ее супруг решили оформить над ним опеку. В какой-то момент отец Василия стал ей угрожать и жаловаться на нее в различные инстанции.
«На мой вопрос (сыну. — Прим. ред.), может, у вас больше, чем дружба, я получил ответ: "Может, и больше, но это не твое дело". Они оба ведут себя как влюбленная парочка. Я не выдержал и выложил пост о том, что в школе работает педофилка», — рассказал отец Василия.
Сам подросток говорит, что плохо на него влияет не Татьяна, а моральное давление со стороны родителей. Обвинения отца он назвал выдумкой. В настоящее время участники ситуации ожидают решения отдела опеки.