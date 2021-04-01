Лауреатку «Эмми» нашли погребенной под горой мусора

Мумифицированное тело художницы-постановщицы Эвелин Сакаш нашли в ее доме в Нью-Йорке . Об этом сообщает New York Post.

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Сестра 66-летней Сакаш рассказала полиции, что не получала вестей от родственницы с октября 2020 года. Она приехала в Нью-Йорк и обнаружила, что дом сестры захламлен (NYP отмечает, что знакомые Сакаш описывали ее как «большую барахольщицу»).

Сестра художницы наняла бригаду уборщиков, которые и обнаружили тело под горой мусора на кухне. Полицейские заявили, что смерть Сакаш не носит криминального характера.

Сакаш была художницей-постановщицей и арт-директором десятков проектов с 1980-х до середины 2010-х годов.

Самые известные ее работы - над детской программой «Улица Сезам», а также сериалами «Закон и порядок» и «Оранжевый - новый черный». В 2003 году она получила «Эмми» за художественное оформление детского сериала «Среди львов».

Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве обнаружили тело 61-летнего актера Дмитрия Писаренко . СМИ писали, что его соседи почувствовали неприятный запах, связались с пасынком актера и попросили его приехать в Москву.