Лауреатку «Эмми» нашли погребенной под горой мусора

Мумифицированное тело художницы-постановщицы Эвелин Сакаш нашли в ее доме в Нью-Йорке
. Об этом сообщает
New York Post.
Сестра 66-летней Сакаш рассказала полиции, что не получала вестей от родственницы с октября 2020 года. Она приехала в Нью-Йорк и обнаружила, что дом сестры захламлен (NYP отмечает, что знакомые Сакаш описывали ее как «большую барахольщицу»).
Сестра художницы наняла бригаду уборщиков, которые и обнаружили тело под горой мусора на кухне. Полицейские заявили, что смерть Сакаш не носит криминального характера.
Сакаш была художницей-постановщицей и арт-директором десятков проектов с 1980-х до середины 2010-х годов.
Самые известные ее работы - над детской программой «Улица Сезам», а также сериалами «Закон и порядок» и «Оранжевый - новый черный». В 2003 году она получила «Эмми» за художественное оформление детского сериала «Среди львов».
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве обнаружили тело 61-летнего актера Дмитрия Писаренко
. СМИ писали, что его соседи почувствовали неприятный запах, связались с пасынком актера и попросили его приехать в Москву.
Пасынок вызвал полицейских, те вскрыли замок и обнаружили в квартире тело хозяина.