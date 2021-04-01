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Лауреатку «Эмми» нашли погребенной под горой мусора

Мария Иванова
36 минут назад
Мумифицированное тело художницы-постановщицы Эвелин Сакаш нашли в ее доме в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.
Лауреатку «Эмми» нашли погребенной под горой мусора
Фото: ReutersReuters
Сестра 66-летней Сакаш рассказала полиции, что не получала вестей от родственницы с октября 2020 года. Она приехала в Нью-Йорк и обнаружила, что дом сестры захламлен (NYP отмечает, что знакомые Сакаш описывали ее как «большую барахольщицу»).
Сестра художницы наняла бригаду уборщиков, которые и обнаружили тело под горой мусора на кухне. Полицейские заявили, что смерть Сакаш не носит криминального характера.
Сакаш была художницей-постановщицей и арт-директором десятков проектов с 1980-х до середины 2010-х годов.
Самые известные ее работы - над детской программой «Улица Сезам», а также сериалами «Закон и порядок» и «Оранжевый - новый черный». В 2003 году она получила «Эмми» за художественное оформление детского сериала «Среди львов».
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве обнаружили тело 61-летнего актера Дмитрия Писаренко. СМИ писали, что его соседи почувствовали неприятный запах, связались с пасынком актера и попросили его приехать в Москву.
Пасынок вызвал полицейских, те вскрыли замок и обнаружили в квартире тело хозяина.
Происшествия,Дмитрий Писаренко,Нью-Йорк,
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