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У экс-прокурора Раменского нашли недвижимость на 749 млн

Алиса Селезнёва
1 час назад
Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего прокурора подмосковного Раменского Константина Томбулова недвижимость на сумму 749 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
У экс-прокурора Раменского нашли недвижимость на 749 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным прокуратуры, проверка установила, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости стоимостью 749 млн рублей.
Бывшим прокурором были куплены квартиры, земельные участки, дома. При этом общий доход членов его семьи составил 12 млн рублей.
«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют», - отмечается в сообщении.
Исковое заявление направлено прокуратурой в Симоновский районный суд Москвы.
«Рамблер» писал, что ранее в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего Раменского городского прокурора Константина Томбулова. Он обвиняется в получении многомиллионных взяток, мошенничестве и вымогательстве.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Раменское,
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