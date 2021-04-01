Почти 50 гостей в компании полуголых женщин, облаченных в парики и откровенные наряды из латекса развлекались в квартире дома на Мосфильмовской улице, когда в нее ворвались полицейские. При проведении оперативных мероприятий у отдыхающих были обнаружены наркотики, предположительно, кокаин.