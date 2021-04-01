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Полицейские запечатлели на видео массовую вечеринку с наркотиками

Алевтина Жаркова
1 час назад
В одной из квартир элитного жилого комплекса в центре Москвы устроили ночной клуб. Правоохранители нагрянули в нее с проверкой в самый разгар вечеринки.
Почти 50 гостей в компании полуголых женщин, облаченных в парики и откровенные наряды из латекса развлекались в квартире дома на Мосфильмовской улице, когда в нее ворвались полицейские. При проведении оперативных мероприятий у отдыхающих были обнаружены наркотики, предположительно, кокаин.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Ранее была опрошена хозяйка жилого помещения, которое превратили увеселительное заведение. Уточняется, что некоторые из гостей были направлены на медицинское освидетельствование.
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