Почти 50 гостей в компании полуголых женщин, облаченных в парики и откровенные наряды из латекса развлекались в квартире дома на Мосфильмовской улице, когда в нее ворвались полицейские. При проведении оперативных мероприятий у отдыхающих были обнаружены наркотики, предположительно, кокаин.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Ранее была опрошена хозяйка жилого помещения, которое превратили увеселительное заведение. Уточняется, что некоторые из гостей были направлены на медицинское освидетельствование.