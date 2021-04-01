ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

В пресс-службе ФСБ
рассказали, что член запрещенной в России
террористической организации «Исламское государство»
, гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона планировал проведение теракта с применением самодельного взрывного устройства на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.
С целью реализации намерения он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ по месту жительства и приобрел средства поражения и компоненты для изготовления бомбы. Сотрудники ФСБ уличили его в этом и сделали попытку задержать. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты», — сообщили в ФСБ.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», служащие ФСБ задержали ученика одного из лицеев в Сочи, который сообщил в социальных сетях, что намерен изготовить взрывчатое вещество и напасть на одноклассников.
Они обнаружили у него взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, инструкции по сборке и применению взрывных устройств и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.