ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

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С целью реализации намерения он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ по месту жительства и приобрел средства поражения и компоненты для изготовления бомбы. Сотрудники ФСБ уличили его в этом и сделали попытку задержать. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты», — сообщили в ФСБ.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», служащие ФСБ задержали ученика одного из лицеев в Сочи, который сообщил в социальных сетях, что намерен изготовить взрывчатое вещество и напасть на одноклассников.