В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Артём Кульша
19 минут назад
В Тверской области предотвращена подготовка террористического акта. Об этом сообщает ТАСС.
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
Фото: ТАССТАСС
В пресс-службе ФСБ рассказали, что член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона планировал проведение теракта с применением самодельного взрывного устройства на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.
С целью реализации намерения он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ по месту жительства и приобрел средства поражения и компоненты для изготовления бомбы. Сотрудники ФСБ уличили его в этом и сделали попытку задержать. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты», — сообщили в ФСБ.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», служащие ФСБ задержали ученика одного из лицеев в Сочи, который сообщил в социальных сетях, что намерен изготовить взрывчатое вещество и напасть на одноклассников.
Они обнаружили у него взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, инструкции по сборке и применению взрывных устройств и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Происшествия,ФСБ,Исламское государство,Тверская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители