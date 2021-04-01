Водитель скорой выстрелил в своего оппонента в Москве

По его словам, пострадавший был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений с ранением в поясничной области. "Подозреваемый был задержан на месте происшествия. У мужчины был обнаружен и изъят, предположительно, травматический пистолет, в настоящее время направленный на экспертизу. По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в главке.