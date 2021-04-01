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В Москве водитель скорой помощи во время конфликта выстрелил в своего оппонента

ТАССиещё 1
59 минут назад
Водитель скорой помощи выстрелил в мужчину во время конфликта на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Водитель скорой выстрелил в своего оппонента в Москве
Фото: ТАССТАСС
"В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы происходит драка. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что в результате дорожного конфликта между мужчиной, управляющим автомобилем ВАЗ, и водителем скорой медицинской помощи произошла драка, в результате которой последний произвел выстрел в своего оппонента", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений с ранением в поясничной области. "Подозреваемый был задержан на месте происшествия. У мужчины был обнаружен и изъят, предположительно, травматический пистолет, в настоящее время направленный на экспертизу. По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в главке.
Происшествия,Москва,
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