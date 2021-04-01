1 млн рублей заплатит пассажир метро за спуск в тоннель

Отмечается, что сотрудники метрополитена были вынуждены задержать поезда, в срочном порядке был отключен контактный рейс. Другие пассажиры некоторое время ожидали прибытия поезда на станциях, в тот день пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили.