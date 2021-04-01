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В Москве пассажиру метро придется заплатить 1 млн рублей за спуск в тоннель

Газета.Ru
23 минуты назад
Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, который спустился в тоннель 30 марта на станции «Баррикадная». Об этом сообщается Telegram-канале департамента транспорта.
1 млн рублей заплатит пассажир метро за спуск в тоннель
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что сотрудники метрополитена были вынуждены задержать поезда, в срочном порядке был отключен контактный рейс. Другие пассажиры некоторое время ожидали прибытия поезда на станциях, в тот день пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили.
В дептрансе подчеркнули, что такое поведение недопустимо.
«Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в московском метро неизвестный в буденовке и мундире Красной армии гулял по путям.
Происшествия,Москва,
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