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Собака актера Полицеймако покусала писателя Лаврова

Артём Кульша
38 минут назад
Собака актера Михаила Полицеймако покусала писателя Валентина Лаврова. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Собака актера Полицеймако покусала писателя Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
44-летний Полицеймако, как сообщал «Рамблер», играл в таких фильмах и сериалах, как «День радио», «Здравствуйте, мы ваша крыша!» и «Между нами, девочками». 85-летний Лавров — автор книг по истории русского зарубежья, исторических детективов и романов.
Полицеймако и Лавров — соседи. 10 ноября в подъезде дома, в котором они живут, йоркширский терьер актера Умка сначала облаял писателя, а затем укусил.
После этого Лавров сначала обратился за медицинской помощью, а затем — в суд с исковым заявлением, в котором потребовал взыскать с Полицеймако моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.
На днях сенатор Александр Башкин призвал ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование, чтобы граждане ответственнее принимали решение завести животное, а также ввести штраф для владельцев, которые выбрасывают животных на улицу.
Происшествия,Общество,Александр Башкин,Михаил Полицеймако,
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