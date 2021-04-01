Собака актера Полицеймако покусала писателя Лаврова

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44-летний Полицеймако, как сообщал «Рамблер», играл в таких фильмах и сериалах, как «День радио», «Здравствуйте, мы ваша крыша!» и «Между нами, девочками». 85-летний Лавров — автор книг по истории русского зарубежья, исторических детективов и романов.

Полицеймако и Лавров — соседи. 10 ноября в подъезде дома, в котором они живут, йоркширский терьер актера Умка сначала облаял писателя, а затем укусил.

После этого Лавров сначала обратился за медицинской помощью, а затем — в суд с исковым заявлением, в котором потребовал взыскать с Полицеймако моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.