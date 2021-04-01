Россиянка пропала на четыре дня после поездки на такси

По словам Валерия Горелых, таксист уточнил, что Шайхулова была, что называется, «навеселе», но «вполне адекватная и не попавшая ни в какую криминальную историю». Сейчас полицейские опрашивают жительницу Екатеринбурга, чтобы выяснить, почему она перестала выходить на связь.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.