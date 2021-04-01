Россиянка пропала на четыре дня после поездки на такси

Валерий Горелых. Екатеринбурге найдена живой и здоровой Зульфия Шайхулова, которая пропала на четыре дня после того, как совершила поездку на такси. Об этом E1.RU рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД

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Зульфия Шайхулова пропала, уехав на такси от сестры. Ее поисками занимались волонтеры и правоохранительные органы.

«Зульфию сотрудники уголовного розыска ОП 12 УМВД по Екатеринбургу нашли живой и здоровой. Сыщики уголовного розыска установили фирму, которая оказывает услуги такси, нашли водителя, который ее подвозил, опросили его. Он подтвердил полицейским, что довез девушку живую и здоровую во двор ее дома, где высадил», - рассказал представитель МВД.

По словам Валерия Горелых, таксист уточнил, что Шайхулова была, что называется, «навеселе», но «вполне адекватная и не попавшая ни в какую криминальную историю». Сейчас полицейские опрашивают жительницу Екатеринбурга, чтобы выяснить, почему она перестала выходить на связь.

«По предварительным данным, она слишком близко к сердцу восприняла женскую ссору с сестрой, из-за чего якобы и ушла в себя и замкнулась, отключившись от всего мира», - отметил он.