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Россиянка пропала на четыре дня после поездки на такси

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Екатеринбурге найдена живой и здоровой Зульфия Шайхулова, которая пропала на четыре дня после того, как совершила поездку на такси. Об этом E1.RU рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Россиянка пропала на четыре дня после поездки на такси
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Зульфия Шайхулова пропала, уехав на такси от сестры. Ее поисками занимались волонтеры и правоохранительные органы.
«Зульфию сотрудники уголовного розыска ОП 12 УМВД по Екатеринбургу нашли живой и здоровой. Сыщики уголовного розыска установили фирму, которая оказывает услуги такси, нашли водителя, который ее подвозил, опросили его. Он подтвердил полицейским, что довез девушку живую и здоровую во двор ее дома, где высадил», - рассказал представитель МВД.
По словам Валерия Горелых, таксист уточнил, что Шайхулова была, что называется, «навеселе», но «вполне адекватная и не попавшая ни в какую криминальную историю». Сейчас полицейские опрашивают жительницу Екатеринбурга, чтобы выяснить, почему она перестала выходить на связь.
«По предварительным данным, она слишком близко к сердцу восприняла женскую ссору с сестрой, из-за чего якобы и ушла в себя и замкнулась, отключившись от всего мира», - отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.
Происшествия,Валерий Горелых,МВД,Екатеринбург,
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