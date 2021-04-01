В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пассажир метро Москвы, спустившийся в тоннель из интереса, может заплатить 1 млн рублей

РИАМОиещё 1
7 минут назад
Из-за пассажира, спустившегося ради интереса в тоннель столичного метро, несколько поездов не доехали до конечной станции, на нарушителя планируют подать в суд. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
От пассажира метро потребуют 1 млн за спуск в тоннель
Фото:  РИАМО, Александр Манзюк РИАМО, Александр Манзюк
Инцидент произошел 30 марта.
«На станции «Баррикадная» один пассажир, видимо, ради интереса решил спуститься в тоннель. Сотрудникам пришлось в срочном порядке отключить контактный рельс, поезда задержались, а другим пассажирам пришлось долго ждать на станциях и переносить планы», - говорится в сообщении.
В итоге из-за действий пассажира пять поездов метро не доехали до конечной станции, а один отменили. Пассажирам метро напомнили, что такое поведение — недопустимо.
Для возмещения расходов за задержку движения поездов метро планируется подать иск к пассажиру размером около 1 млн рублей.
«Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство», - добавляется в материале.
Пассажирам метрополитена попросили быть благоразумными и думать о других.
Происшествия,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители