Завершено расследование дела об убийстве Калмановича

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — говорится в сообщении.
Они (в зависимости от роли каждого) обвиняются в убийстве фон Калмановича, покушении на убийство его водителя, незаконном обороте оружия и разбое.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.