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Завершено расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича

RT на русскомиещё 8
2 часа назад
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает ГСУ СК по Москве.
Завершено расследование дела об убийстве Калмановича
Фото: ТАССТАСС
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — говорится в сообщении.
Они (в зависимости от роли каждого) обвиняются в убийстве фон Калмановича, покушении на убийство его водителя, незаконном обороте оружия и разбое.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.
В июне 2019 года Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,Москва,
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