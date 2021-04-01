При стрельбе в Калифорнии погиб ребенок

Четыре человека, включая ребенка погибли в результате стрельбы, которая произошла в Калифорнии, передает Радио Sputnik.

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Конфликт случился в бизнес-комплексе в городе Ориндж. Помимо четырех погибших есть двое раненых, один из которых подозревается в совершении стрельбы.

Согласно информации правоохранительных органов, в настоящий момент ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.