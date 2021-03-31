Более 150 человек отравились на Ставрополье

По данным ведомства, следователи СК взяли пробы воды на водонапорной станции, а также иных гидросооружениях на территории населенного пункта. Также специалисты назначили судебные экспертизы, произвели выемку документов в водоканале, продолжают допрашивать медицинский персонал. Кроме того, допрошены свыше 90 человек, которые признаны потерпевшими.
В семь сел Минераловодского округа власти организовали подвоз воды, в округе развернут инфекционный госпиталь. По факту массового пищевого отравления следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").