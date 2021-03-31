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Более 150 человек с признаками отравления обратились к медикам на Ставрополье

ТАССиещё 1
14 минут назад
Более 150 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Минераловодском городском округе Ставрополья. Из них 11 человек были госпитализированы, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.
Более 150 человек отравились на Ставрополье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 107 человек.
"По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следователи СК взяли пробы воды на водонапорной станции, а также иных гидросооружениях на территории населенного пункта. Также специалисты назначили судебные экспертизы, произвели выемку документов в водоканале, продолжают допрашивать медицинский персонал. Кроме того, допрошены свыше 90 человек, которые признаны потерпевшими.
В семь сел Минераловодского округа власти организовали подвоз воды, в округе развернут инфекционный госпиталь. По факту массового пищевого отравления следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Происшествия,СКР,Ставропольский Край,
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