Более 150 человек отравились на Ставрополье

Более 150 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Минераловодском городском округе Ставрополья . Из них 11 человек были госпитализированы, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

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Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 107 человек.

"По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи СК взяли пробы воды на водонапорной станции, а также иных гидросооружениях на территории населенного пункта. Также специалисты назначили судебные экспертизы, произвели выемку документов в водоканале, продолжают допрашивать медицинский персонал. Кроме того, допрошены свыше 90 человек, которые признаны потерпевшими.