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В Росгвардии действия спецназа при стрельбе в Вешках назвали правильными

Москва24иещё 3
1 час назад
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что все действия спецподразделений по обезвреживанию стрелка в подмосковном поселке Вешки, были правильными и профессиональными. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".
В Росгвардии действия спецназа в Вешках назвали правильными
Фото: телеграм-канал "Москва 24"телеграм-канал "Москва 24"
Он также отметил, что никакая артиллерия и другая подобная специальная техника при штурме дома не использовалась.
"Никакая артиллерия, авиация не применялась, были только светошумовые гранаты. Пожар в доме начался, по одной из версий, из-за взрыва гранаты или взрывного устройства, которое у гражданина были на чердаке дома", – сказал Грибакин.
30 марта сотрудники попытались задержать мужчину 1960 года рождения в поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда об обыске и вошли на участок, но мужчина забаррикадировался в доме, начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты.
Мужчина оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. По данным СМИ, мужчина поджег свой склад, где, предположительно, хранится оружие.
Сам стрелок, предположительно, погиб во время пожара. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Она призвана определить психологические особенности человека. Кроме того, это поможет определить мотивы действий стрелявшего.
Происшествия,Валерий Грибакин,Росгвардия,МВД,
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