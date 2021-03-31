В Росгвардии действия спецназа в Вешках назвали правильными

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что все действия спецподразделений по обезвреживанию стрелка в подмосковном поселке Вешки, были правильными и профессиональными. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: телеграм-канал "Москва 24" телеграм-канал "Москва 24"

Он также отметил, что никакая артиллерия и другая подобная специальная техника при штурме дома не использовалась.

"Никакая артиллерия, авиация не применялась, были только светошумовые гранаты. Пожар в доме начался, по одной из версий, из-за взрыва гранаты или взрывного устройства, которое у гражданина были на чердаке дома", – сказал Грибакин.

30 марта сотрудники попытались задержать мужчину 1960 года рождения в поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда об обыске и вошли на участок, но мужчина забаррикадировался в доме, начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Мужчина оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов , устроив взрыв, в результате чего начался пожар. По данным СМИ, мужчина поджег свой склад, где, предположительно, хранится оружие.