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СМИ: в Вашингтоне эвакуируют здание палаты представителей

РИА Новости
22 минуты назад
Полиция эвакуирует здание палаты представителей конгресса США в Вашингтоне из-за подозрительного пакета, сообщает репортер телеканала NBC Скотт Макферлейн в Twitter.
В Вашингтоне эвакуируют здание палаты представителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщается, что речь идет о комплексе Рэйберн-Хаус — офисном здании палаты в районе Капитолийского холма.
Подозрительный сверток был обнаружен в конференц-холле на первом этаже здания.
Происшествия,телеканал NBC,Соединенные Штаты,
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