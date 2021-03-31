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В сейфе директора российской компании нашли взрывчатку

Lenta.ruиещё 1
31 марта 2021
В Томске следователи пришли с обысками к главе производственно-инжиниринговой компании и нашли в его сейфе взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В сейфе директора российской компании нашли взрывчатку
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Следователи пришли к предпринимателю по делу о коммерческом подкупе. Главу компании заподозрили в незаконном получении 290 тысяч рублей от бизнесмена за оказание услуги, которая входила в его служебные полномочия.
В ходе обыска в сейфе мужчины сотрудники Следственного комитета России обнаружили взрывчатые вещества и взрывные устройства. В офис вызвали группу разминирования ОМОН Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела.
Происшествия,Новости регионов,Громкие уголовные дела ,Росгвардия,СКР,Томск,
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